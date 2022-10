Απίστευτα πράγματα: Επτά κόκκινες και ξύλο σε αγώνα ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων (vids)

Τα αίματα άναψαν, όταν δύο παίκτες των ομάδων είδαν την κόκκινη κάρτα, προφανώς για κάποια διένεξή τους εντός του παιχνιδιού. Δεν έμειναν εκεί όμως, πιάστηκαν στα χέρια για τα καλά και ως μποξέρ, και όχι ποδοσφαιριστές, αντάλλαξαν σοκαριστικές γροθιές, με τη σύρραξη φυσικά να γενικεύεται.

Κάπως έτσι η αναμέτρηση έληξε με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα σε επτά παίκτες.

Δείτε τα βίντεο:

