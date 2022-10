Τα... έδωσε όλα: έμεινε με το εσώρουχο ο Κόβασιτς μετα το παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ (vid)

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο παιχνίδι που έγινε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με τα γκολ που έβαλαν οι Ζορζίνιο και Κασεμίρο.

Ένα από τα... στιγμιότυπα της αναμέτρησης καταγράφηκε στο τέλος όταν ο Κόβασιτς έμεινε να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν γυμνός...

Κι αυτό διότι ο 28χρονος Κροάτης μέσος χάρισε σε οπαδούς των Λονδρέζων και τη φανέλα, αλλά και το σορτσάκι του.

Mateo Kovacic Give It All...



It's A Chelsea Thing !! 💙😉 pic.twitter.com/uB4zgocuTq