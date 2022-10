Με Πασχαλάκη, Ντόι και Μπιέλ ο Ολυμπιακός

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Μίτσελ, επέλεξε στο αρχικό σχήμα τόσο τον Πασχαλάκη αλλά και τους Ντόι, Μπιέλ και Χάμες για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό για την 9η αγωνιστική της Superleague.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Άβιλα, Ντόι, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσουκ, Χουάνγκ, Εμβιλά, Μπιέλ, Μασούρας, Χάμες και Μπακαμπού

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/eIbi1EgiWA