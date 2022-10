Μάναζερ Χάαλαντ: «Μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης του ενός δις ευρώ»!

Είναι η κληρονόμος της αυτοκρατορίας που έχτισε ο Μίνο Ράιολα, αφού η Βραζιλιάνα δικηγόρος Ραφαέλα Πιμέντα είναι αυτή που πήρε όλους τους παίκτες που είχε στο πελατολόγιο του ο αείμνηστος Ολλανδός ατζέντης.

Ανάμεσα τους και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, πιθανώς η πιο ακριβή μετοχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη η Πιμέντα έκανε την πρόβλεψη ότι ο Νορβηγός μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σπάσει το φράγμα του ενός δις ευρώ (!), ενώ ερωτηθείσα για το συμβόλαιο του Χάαλαντ και τις ρήτρες αποδέσμευσης που έχει, πέταξε την μπάλα στην Μάντσεστερ Σίτι: «Αν θέλουν νέο συμβόλαιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ακόμα και αύριο. Θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον».

🗣 "Erling Haaland will be the first player to achieve a transfer that will be around £1bn."



Haaland's agent Rafaela Pimenta on the player's worth, a new contract at Man City and a release clause to Real Madrid pic.twitter.com/njMjYpxBDC