Κυκλοφορεί και εντυπωσιάζει η χειμερινή κολεξιόν του ΠΑΟΚ (vid)

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ άφησαν για λίγο το γήπεδο και για τις ανάγκες της φωτογράφησης για τη χειμερινή κολεξιόν της ομάδας, μπήκαν στο ρόλο των... μοντέλων.

Είδη ένδυσης και όχι μόνο έχουν πάρει θέση στις μπουτίκ του Δικεφάλου στο γήπεδο της Τούμπας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους Νάρεϊ, Τσαούση, Λύρατζη και Κοτάρσκι να σας δίνουν μία πρώτη «γεύση» από την συλλογή.

Στις μπουτίκ του Δικεφάλου, όπως μαρτυρά και το video, θα βρείτε είδη για κάθε ηλικία ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει και η γυναικεία νότα από τις ασπρόμαυρες.

Πάρτε μία πρώτη εικόνα παρακάτω:

🚨PAOK FC Winter Collection 2022-23 is here🚨

Available in PAOK FC Official Stores!

Find out more ⬇️https://t.co/4v5pB3jz8C pic.twitter.com/CHUq5rIXMf