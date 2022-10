Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ο Ριμπερί

Μετά από 22 χρόνια επαγγελματικής καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο, ο Γάλλος άσοε «κρεμάει» τα παπούτσια του.

Άρχισε την καριέρα του από τη Μπουλόν, για να πάει στη συνέχεια στην Αλέ, στη Μπρεστ, στη Μετζ, στη Γαλατασαράι και κατόπιν στη Μαρσέιγ, στη Μπάγερν, στη Φιορεντίνα και στη Σαλερνιτάνα, την τελευταία ομάδα της καριέρας του.

Μεταξύ άλλων, ο Ριμπερί πανηγύρισε εννέα φορές το πρωτάθλημα Γερμανίας έξι φορές το κύπελλο Γερμανίας, αλλά και το Τσάμπιονς Λιγκ με τους Βαυαρούς τη σεζόν 2012-13.

Αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής της Γαλλίας, μία της Γερμανίας και μία της Ευρώπης (2013).

«Το ποδόσφαιρο σταματάει, τα συναισθήματα μέσα μου όχι» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ριμπερί συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE