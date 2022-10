Ολυμπιακός: Μέσα ο Φορτούνης για Παναιτωλικό - Εκτός Μαρσέλο, Βρσάλικο, Μπα

Ο Μίτσελ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον 30χρονο άσο για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, αντιθέτως έχει νέα απώλεια τον Ουσεϊνού Μπα που ταλαιπωρείται από ίωση.

Μαζί με τον Σενεγαλέζο στόπερ, εκτός αποστολής έμειναν ξανά και οι Μαρσέλο, Βρσάλικο, όπως και ο Σισέ, ενώ θα απουσιάσει και ο Ουί Τζο, τον οποίο ο Ισπανός τεχνικός έστειλε να προπονηθεί με το Β' γκρουπ.

Σημειώνεται ότι ο Τζολάκης τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και δεν υπολογίζεται ενόψει Αγρινίου, με τον Πασχαλάκη να προβάρει φανέλα βασικού. Επίσης σταθερά εκτός αποστολής παραμένουν και οι Ντε Λα Φουέντε, Μπόουλερ, Λάιντνερ.

Αναλυτικά η αποστολή: Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Στουρνάρας, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/fsBPKNSfhc