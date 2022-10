H Άστον Βίλα «τελείωσε» τον Στίβεν Τζέραρντ!

O 42χρονος προπονητής λίγη ώρα μετά την ήττα της Άστον Βίλα με 3-0 από την Φούλαμ, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «χωριατών», πληρώνοντας το κάκιστο ξεκίνημα της Βίλα στην Premier League, αφού βρίσκεται στην 17η θέση με 9 βαθμούς, μετρώντας 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στίβεν για τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή του και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια για το μέλλον», αναφέρει η ανακοίνωση της Άστον Βίλα για τον Τζέραρντ που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει έναν χρόνο στον πάγκο των «χωριατών».

Ο Τζέραρντ ανέλαβε την Άστον Βίλα στις 21 Νοεμβρίου του 2021 και κάθισε στον πάγκο της σε 40 ματς έχοντας ως απολογισμό 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 19 ήττες, με τους «Χωριάτες» να βρίσκονται πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.