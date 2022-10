Δεν πήγε στα αποδυτήρια, σηκώθηκε κι έφυγε από το γήπεδο ο Κριστιάνο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν ήταν βασικός για τους «κόκκινους διαβόλους« ούτε στο παιχνίδι κόντρα στην Τότεναμ.

Κάποια στιγμή σηκώθηκε για ζέσταμα, αλλά τελικά ο Έρικ Τεν Χαγκ αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου.

Έτσι, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Ρονάλντο να σηκώνεται από τον πάγκο και να αποχωρεί... επιδεικτικά.

Κι ενώ άπαντες θεώρησαν ότι πηγαίνει προς τα αποδυτήρια για να περιμένει εκεί τους υπόλοιπους μετά τη λήξη του αγώνα, σύμφωνα με το Athletic, ο Πορτογάλος μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο!

Cristiano Ronaldo has been Super professional this season, Ten Hag has shown nothing but disrespect to him. Made Ronaldo warmup 2 Times only to bring Elanga on, happened in Liverpool game as well where he brought Martial and Fred before him. pic.twitter.com/XgkUY31lT6

Cristiano Ronaldo left Old Trafford before the final whistle after being an unused substitute in Manchester United’s 2-0 win over Tottenham.



He walked down the tunnel before the full-time whistle but also left the stadium rather than heading to the dressing room.#MUFC pic.twitter.com/V1uIyj58JJ