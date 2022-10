Αποχώρησε από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ πριν λήξει το ματς με την Τότεναμ ο Κριστιάνο!

Σίγουρα δεν είχε σκεφτεί έτσι τις μέρες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν επέστρεφε στην ομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο να είναι εκνευρισμένος με τον Ερικ Τεν Χαγκ. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει ούτε λεπτό τον CR7 στη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» επί της Τότεναμ (2-0), με τον 37χρονο να αποφασίζει να φύγει από τον πάγκο στο 89ο λεπτό και να επιστρέφει στα αποδυτήρια, δείχνοντας έτσι τη δυσαρέσκειά του.

Cristiano Ronaldo down the tunnel before the final whistle at Old Trafford 😬