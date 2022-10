Η ξεχωριστή επίδοση του Κώστα Τσιμίκα (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ. Ο Έλληνας διεθνής ήταν ο παίκτης που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Νούνιες που χάρισε τη νίκη στους «κόκκινους».

Ο Τσιμίκας, λοιπόν, έφθασε τις 5 ασίστ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση μίας καθόλα κολακευτικής λίστας. Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως είναι ο δεύτερος στη σχετική λίστα των παικτών που παίζουν στην Premier League και κάνουν χαρούμενους τους συμπαίκτες τους, αφού μόνο ο Κέβιν Ντε Μπρόινε (11) έχει περισσότερες από αυτόν όσον αφορά σε παίκτες που παίζουν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

5 - Among all Premier League players this season, only Kevin De Bruyne (11) has made more assists across all competitions than Konstantinos Tsimikas (5). Outlet. pic.twitter.com/YTsdA10vCQ