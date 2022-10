Legends 2004 Youth Cup: Eπόμενος σταθμός, Καλαμάτα

Το Legends 2004 Youth Cup, η διαδραστική, βιωματική διαδικασία για παιδιά ακαδημιών ποδοσφαίρου της ηλικιακής κατηγορίας Κ12, που έχουν εμπνευστεί και σχεδιάσει οι Πρωταθλητές Ευρώπης, συνεχίζει το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Τέταρτος σταθμός η πόλη της Καλαμάτας, όπου το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο Γήπεδο Μεσσηνιακού, αντιπροσωπεία των Legends 2004 θα συναντήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές από ακαδημίες της ευρύτερης περιοχής.



Μέσα από μια σειρά δράσεων θεωρητικού και αγωνιστικού περιεχομένου, οι Legends 2004 διδάσκουν τον σωστό τρόπο προπόνησης και συμπεριφοράς, μυστικά του αθλήματος και κυρίως τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας, σμιλεύοντας τον χαρακτήρα και την νοοτροπία των παιδιών. Αξίες και ιδανικά, οι αρχές του ομαδικού πνεύματος και πολύτιμες γνώσεις, αποτελούν τους άξονες ενός mentoring event προπονητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Στον αθλητισμό δεν χωρούν αποκλεισμοί και διακρίσεις και αυτό είναι ένα μήνυμα που διέπει κάθε δράση των Legends 2004. Στο Youth Cup της Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Παιδιών με Αυτισμό Καλαμάτας "Ευτυχία", θα διοργανωθεί ένα Special Event κατά το οποίο οι Legends θα παίξουν ποδόσφαιρο με παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού.



Ο Τάκης Φύσσας, Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Champions For Life, δήλωσε σχετικά: "Σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι αποκλεισμοί και διακρίσεις, οποιασδήποτε μορφής, δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Και το Youth Cup αποτελεί το καλύτερο βήμα για να περάσουμε αυτό το μήνυμα στα νέα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες και αθλητές. Όχι μόνο μέσα από τις ομιλίες και τον ρόλο μας ως μέντορες, αλλά διοργανώνοντας αυτά τα special events στα οποία παίζουμε με παιδιά ΑΜΕΑ όπως στην Άμφισσα, ή στο φάσμα του Αυτισμού τώρα στην Καλαμάτα. Ας μην ξεχνάμε και την δράση με προσφυγόπουλα που υλοποιήσαμε φέτος στην Λέσβο, σε συνεργασία με το UEFA Foundation For Children και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Και θα συνεχίσουμε εντάσσοντας πολλές ανάλογες δράσεις στο πρόγραμμά μας".



Από το Legends 2004 Youth Cup της Καλαμάτας δεν θα μπορούσε να λείψει o καθιερωμένος αγώνας επίδειξης γυναικείου ποδοσφαίρου, στον οποίο θα συμμετάσχει η ακαδημία Πατίστα ΑΟΠΚ και μέλη των Legends 2004.



Στο Legends 2004 Youth Cup της Καλαμάτας συμμετέχουν οι Ακαδημίες: Τornados, Πανγυθεατικός, ΠΑΕ Καλαμάτα, Juniors Academy, Αριστέας Άργους, Αίαντας Καλαμάτας, Εράνη Φιλιατρών, Ακαδημία Μεγαλόπολης.



Η συμμετοχή των ακαδημιών και σωματείων είναι εντελώς δωρεάν και η επιλογή γίνεται από τους ίδιους τους Legends 2004, με Γενικό Συντονιστή της διοργάνωσης τον Βασίλη Λάκη.



Οι δράσεις του Legends 2004 Youth Cup έχουν ξεκινήσει από το 2019 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε χρόνο το πρόγραμμά του εμπλουτίζεται με νέους προορισμούς, οι οποίοι

ως την λήξη της φετινής χρονιάς περιλαμβάνουν ακόμα την Ρόδο (5 Νοεμβρίου) και την Κύπρο (2 Δεκεμβρίου)".



Το Legends 2004 Youth Cup διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Champions For Life" με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.



Υποστηρικτές:

Aegean Airlines, ΟΠΑΠ, Cosmote



Χορηγός Ενυδάτωσης:

Νερά Θεόνη



Χορηγός Επικοινωνίας:

Cosmote TV



Eπιμέλεια / συντονισμός: Fairplay



Το Legends 2004 Youth Cup της Καλαμάτας υλοποιείται με την συνεργασία της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας