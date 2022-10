Άναψε τσιγάρο στον πάγκο ο Ναϊνγκολάν! (pic)

Είναι γνωστό πως ο 34χρονος Βέλγος άσος καπνίζει, αλλά μάλλον αυτή τη φορά το... παράκανε. Μα να ανάψει τσιγάρο στον πάγκο πριν από τη σέντρα του αγώνα;

Ο φακός «συνέλαβε» τον Ναϊνγκολάν να καπνίζει στον πάγκο της ομάδας του πριν από την αναμέτρηση με τη Σταντάρ Λιέγης.

Όπως αναμενόταν, του επιβλήθηκε πρόστιμο, αλλά ο ίδιος θεώρησε πως η τιμωρία του ήταν... αυστηρή.

«Η διοίκηση πήρε μια απόφαση που αποδέχομαι, αν και θεωρώ λίγο αυστηρή. Όμως θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» έγραψε στο Instagram.

#Nainggolan sospeso dall’ #Anversa perché scoperto a fumare in panchina 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ABm4hVHhPg

Radja Nainggolan przyłapany na paleniu e-papierosów na ławce. Natomiast w środę policja skonfiskowała mu samochód, bo nie miał prawa jazdy: stracił je w grudniu 2021 na kilka miesięcy, a potem nie podszedł do egzaminu by je odzyskać. Grozi mu do 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. pic.twitter.com/pxUoEhgVv8