Τέλος ( ; ) εποχής: 20ος στην ψηφοφορία για την Χρυσή Μπάλα ο Κριστιάνο!

Έφτασε η μέρα που ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε ο Λίο Μέσι διεκδικούν τη Χρυσή Μπάλα. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήρε την 20η θέση στη λίστα για τη Χρυσή Μπάλα, τερματίζοντας έτσι εκτός δεκάδας για πρώτη φορά από το 2006.

Από την άλλη πλευρά, θυμίζουμε πως ο Μέσι δεν συμπεριλήφθηκε καν στην τελική 30άδα, μετά την μέτρια σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO