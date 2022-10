Ολυμπιακός: Τζολάκης αντί Πασχαλάκη στην εντεκάδα, βασικοί Χάμες - Μπακαμπού

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Superleague. Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων, Μίτσελ, άφησε εκτός τον Πασχαλάκη για τη μάχη κόντρα στην ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά και τον Πεπ Μπιέλ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι, Εμβιλά, Αγκιμπού Καμαρά, Χουάνγκ Ίνμπομ, Χάμες Ροντρίγκες, Γκάρι Ροντρίγκες, Μπακαμπού.

