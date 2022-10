Σοκαριστική εικόνα: Ο αρχηγός της Σιταντέλα πατά στο κεφάλι αντίπαλο (vid)

Ο κάπτεν της Σιταντέλα, Σιμόνε Μπράνκα προχώρησε σε μία άκρως εγκληματική ενέργεια. Στο 96' της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Σπαλ, με το ματς να φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) πάτησε στο κεφάλι τον χαφ των αντιπάλων, Σαλβατόρε Εσποσίτο!

Στο ντεμπούτο του Ντανιέλ Ντε Ρόσι ο ποδοσφαιριστής της Σιταντέλα πλησίασε τον πεσμένο στο έδαφος Εσποσίτο και τον πάτησε στο κεφάλι κατά τον βηματισμό του, έχοντας όμως ξεκάθαρη πρόθεση. Φυσικά η κίνηση του έγινε αντιπληπτή, προκάλεσε μια μικρή ένταση και όπως είναι λογικό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

I really wouldn’t be surprised if Branca is banned for more than one game for doing this. #SerieBKT pic.twitter.com/ZQYBMBhjF2