Δεν το πήρε... ψύχραιμα ο Γκουαρντιόλα: Η αντίδρασή του στο γκολ του Σαλάχ (vid)

Δεν θα έλεγε κανείς πως ήταν ψύχραιμος ο Πέπ Γκουραντιόλα στο ντέρμπι με τους κόκκινους στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League, έχοντας νεύρα αλλά και ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Καταλανός τεχνικός μετά τη λήξη του ματς και τη νίκη της Λίβερπουλ άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία, λέγοντας μεταξύ άλλων ειρωνικά «this is Anfield», ενώ ενδεικτικό της οργής του, είναι και ο τρόπος που έπεσε στα... γόνατα, όταν ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Δείτε την αντίδραση του:

Guardiola is on his knees the moment Salah is through on goal. Glorious. pic.twitter.com/tMzS7Mzev4