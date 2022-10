Μπενζεμά, Λεβαντόφσκι, Μπαπέ ή άλλος: ποιος θα πάρει τη «Χρυσή Μπάλα»; (poll)

«Εάν δεν το... ακυρώσουν, πιθανότατα θα κερδίσει αυτήν την Χρυσή Μπάλα», είπε χαμογελώντας ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, κατά την διάρκεια συνέντευξης στο ισπανικό κανάλι «Movistar +».

Ο Πολωνός επιθετικός, δεύτερος στην βράβευση του 2021, προφανώς δεν έχει... χωνέψει την ακύρωση της τελετής το 2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν ήταν κατά γενική ομολογία, ο επικρατέστερος για το τρόπαιο.

Ο Μπενζεμά εμφανίζεται ως ο βασικός υποψήφιος αφού κατέκτησε το Champions League, το ισπανικό πρωτάθλημα και το Nations League, σημειώνοντας 50 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Αυτό που άλλαξε είναι τα στατιστικά στοιχεία, αλλά το παιχνίδι μου είναι το ίδιο από τότε που ήμουν παιδί», επεσήμανε ο Γάλλος άσος, λίγο πριν από την απονομή, που θα γίνει απόψε στο Παρίσι.

Τα διαφοροποιημένα κριτήρια, που ισχύουν από εφέτος για την «Χρυσή Μπάλα», αφορούν στην «ατομική απόδοση» και στον «αποφασιστικό και εντυπωσιακό χαρακτήρα» των υποψηφίων, που περιορίζει τις πιθανότητες να αναδειχθεί ο νικητής, από το σύνολο της καριέρας του ή τον αντίκτυπο που διαθέτει.

Ο Μπενζεμά έχει ήδη κατακτήσει το τρόπαιο της UEFA για τον καλύτερο παίκτη, αυτό το καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά στη λίστα των 30 υποψηφίων για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς δεν βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μεταξύ των υποψηφίων, όπως και οι Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι βέβαια έχουν το μέλλον μπροστά τους για να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.

Δείτε τους υποψήφιους και ψηφίστε αν νικητής θα είναι ο Μπενζεμά ή κάποιος άλλος...

30 nominees. One hot favorite. 🔥



Can anyone stop Karim Benzema winning his first Ballon d'Or? 🏆 pic.twitter.com/mHfi0Xy3bs