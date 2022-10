Μπούσι στο SDNA: «Συζητάω με τον Εντοάρντο Ρέγια, για την πρόσκληση του Ντόι στην Εθνική Αλβανίας»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Αλβανίας Under -21, Αλμπάν Μπούσι, έπειτα απ΄ την παρθενική συμμετοχή του Ανδρέα Ντόι στις Ελπίδες της Αλβανίας, μιλάει αποκλειστικά στο SDNA για την ανοιχτή προοπτική…προαγωγής του 19χρονου παίκτη του Ολυμπιακού στην Εθνική Ανδρών της γειτονικής χώρας.

Με υψηλό βαθμό απόδοσης έβγαλε ο Ανδρέας Ντόι το δεύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού το βράδυ της Πέμπτης (13/10) στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο 19χρονος παίκτης της πειραϊκής ομάδας τα πήγε πολύ καλά κόντρα στην Καραμπάγκ στο Μπακού, αγωνιζόμενος στον κεντρικό άξονα της αμυντικής γραμμής και δίπλα στον Παπασταθόπουλο που μετά το τέλος του αγώνα είχε να λέει τα καλύτερα για λογαριασμό του.

Ο Ντόι φάνηκε να έχει διαγράψει εντελώς από τον «σκληρό δίσκο» της μνήμης του το αυτογκόλ με τον ΟΦΗ στο προ ημερών ντεμπούτο που πραγματοποίησε με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Ο Μίτσελ τον εμπιστεύτηκε εκ νέου δίνοντας του φανέλα βασικού και ο νεαρός παίκτης αυτή τη φορά έβγαλε…ασπροπρόσωπο τον προπονητή του.

Ο Ντόι είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Αλβανίας (Under 21 – Under 17) και της Ελλάδας (Under 19 – Under 17).

Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, έπαιξε για πρώτη φορά με την Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Βόρειο Μακεδονία.

Το SDNA επικοινώνησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Αλβανίας, Αλμπάν Μπούσι, o οποίος του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την Under -21 της γειτονικής χώρας.

«Γνώριζα τον Ντόι από τις εμφανίσεις του με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Αλβανίας και τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού κι αποφάσισα να τον πάρω στην Under 21.

Ψηλό κορμί, αγωνίζεται τόσο ως στόπερ όσο κι ως αμυντικός χαφ. Έχω διακρίνει πως έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τις κινήσεις του αντιπάλου κι αυτό τον κάνει να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα και να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του.

Αυτό που του λείπει είναι η ταχύτητα, ωστόσο είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί.

Διαθέτει δύναμη και σίγουρα αυτό του λείπει εκτός από την ταχύτητα, είναι παιχνίδια στα πόδια του.

Εγώ τον χρησιμοποίησα για πρώτη φορά στο φιλικό με τη Βόρεια Μακεδονία, όχι όμως και στο επόμενο ματς με την Κροατία γιατί ήταν λιγάκι τραυματισμένος».

Εν συνεχεία ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων της Αλβανίας κι άλλοτε ποδοσφαιριστής των Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδειακού και Απόλλωνα Καλαμαριάς, αποκάλυψε πως συζητάει με τον τεχνικό της Εθνικής Ανδρών της Αλβανίας, Εντοάρντο Ρέγια, για τον Ντόι και την προοπτική της…προαγωγής του στη μεγάλη Εθνική ομάδα της Αλβανίας.

«Μιλάω με τον Ρέγια για τον Ντόι και παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Η Εθνική Ανδρών της Αλβανίας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας και χρειάζεται έναν νέο παίκτη που θα μπορέσει να προσφέρει.

Αυτός θα μπορούσε να΄ναι ο Εντόι από την στιγμή που θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του με τον Ολυμπιακό και θα αποκτήσει ρυθμό.

Σίγουρα πρόκειται για έναν παίκτη με καλά στοιχεία και περιθώρια εξέλιξης».