Το απίθανο στατιστικό του Μακτόμινεϊ που... θύμισε τον επικό τελικό του 1999

Ο Σκωτσέζος χαφ έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μπαίνει ως αλλαγή σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση και σκοράρει μετά το 90ο λεπτό, ύστερα από 23 χρόνια και τον επικό τελικό του Champions League το 1999!

Τότε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είχε περάσει ως αλλαγή στον τελικό της Γιουνάιτεντ με την Μπάγερν στο Καμπ Νου και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ολοκλήρωσε την μυθική ανατροπή των «Κόκκινων Διάβολων», χαρίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στην ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Μετά από 23 χρόνια, ο Σκοτ Μακτόμινεϊ έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μπαίνει ως αλλαγή και σκοράρει μετά το 90' σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση, με το γκολ του Σκωτσέζου να μην είναι τέτοιας σημασίας όσο του Σόλσκιερ, ωστόσο χάρισε στην Μάντσεστερ το τρίποντο της νίκης κόντρα στη μαχητική Ομόνοια.

