Έπος: Ο Σάκα σούταρε και η μπάλα κατέληξε σε διαμέρισμα δίπλα στο γήπεδο της Μπόντο/Γκλιμτ! (vid)

Δεδομένου ότι το γήπεδο της Μπόντο/Γκλιμτ διαθέτει χαμηλές κερκίδες κάποιοι προνομιούχοι φίλοι της νορβηγικής ομάδας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις της ομάδας τους από τα διαμερίσματά τους.

Έτσι, ένας φίλος της Μπόντο/Γκλιμτ παρακολουθούσε αμέριμνος την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, όταν με έκπληξη είδε την μπάλα να καταλήγει στο παράθυρό του, μετά από σουτ που επιχείρησε ο Μπουκάγιο Σάκα.

Δείτε παρακάτω το μυθικό σκηνικό:

Bukayo Saka’s shot heading towards a man just chilling in his flat…



Only the Europa League😂 pic.twitter.com/7HJF9bUcKP