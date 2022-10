Με Πασχαλάκη και Ντόι ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καραμπάχ!

Με σύστημα 4-4-2 θα παρατάξει τον Ολυμπιακό για το ματς κόντρα στην Καραμπάχ ο Μίτσελ. Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια και θα κάνει το ντεμπούτο του, με τους Βρσάλικο, Ντόι, Παπασταθόπουλο και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο θα αγωνιστούν ο Κούντε με τον Μπουχαλάκη, ενώ στα άκρα ξεκινούν οι Βρουσάι και Μπιέλ. Τέλος, στην επίθεση βρίσκονται οι Χουάνγκ Ουί Τζο και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Βρσάλικο, Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι, Κούντε, Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ουί Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against @FKQarabagh! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/jB7zffMyfG