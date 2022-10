Η χαρά του ποδοσφαίρου και της ζωής για ένα 7χρονο ορφανό από τη Μαριούπολη (vid)

Ο μικρός Ίλια βρίσκεται πια σε ανάδοχη οικογένεια, χάρη και στη βοήθεια της Σαχτάρ Ντόνετσκ, που τον κάλεσε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μέσω του τεχνικού της διευθυντή του ουκρανικού συλλόγου, του παλαίμαχου άσου, Ντάριο Σρνα, ο επτάχρονος βρήκε ένα σπίτι για να μείνει, ενώ η Σαχτάρ προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί με όποιο τρόπο μπορεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, που διεξήχθη στη Βαρσοβία, ο Σρνα εμφανίστηκε στη μικτή ζώνη και μίλησε στον Πέτερ Σμάιχελ και στην εκπομπή του Sky Sports, περιγράφοντας τη σχέση του με τον Ίλια, ο οποίος μάλιστα είχε και την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή που θαυμάζει, τον Λούκα Μόντριτς.

Seven-year-old Ilia became an orphan in Mariupol during the war in Ukraine.



