Με Σισέ και Μπα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καραμπάχ (pic)

Έτοιμος για το ματς της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa League είναι ο Ολυμπιακός, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας της Καραμπάχ. Ο Μίτσελ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους κανονικά τους Μπα και Σισέ, οι οποίοι επιστρέφουν αλλά και τους νεαρούς Καλογερόπουλο, Ντόι, Σαπουντζή.

Αναλυτικά η αποστολή: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Βρσάλικο, Μαρσέλο, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσουκ, Καλογερόπουλος, Σισέ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Κούντε, Βρουσάι, Μασούρας, Μπόουλερ, Μπιέλ, Βαλμπουενά, Ινμπόμ Χουάνγκ, Ντόι, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Ουί-Τζο Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Καραμπάγκ. / The squad players selected ahead of the match against @FKQarabagh. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/A4tczMElVE