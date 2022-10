Τι σημαίνει ο νέος πανηγυρισμός του Κριστιάνο; (vid)

Και πολλοί, βέβαια, ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν το περίφημο και κλασικό πια «Siu» αποτελεί παρελθόν, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέλεξε έναν άλλον τρόπο για να πανηγηρίσει το τέρμα που σημείωσε στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των «κόκκινων διαβόλων», ο νέος πανηγυρισμός ήταν ένας τρόπος του Ρονάλντο να αυτοσαρκαστεί για το τρόπο με τον οποίο κοιμάται κάποιες φορές στο πούλμαν της ομάδας.

Οι συμπαίκτες του πολλές φορές κάνουν πλάκα μαζί του και αυτός σκέφτηκε να τους... τρολάρει με τον πανηγυρισμό!



Our no.7️⃣ celebrated his 7️⃣0️⃣0️⃣th club goal in unique fashion on Sunday night...



😴 @Cristiano#MUFC || #PL