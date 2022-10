Επίσημο: Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριεζμάν

Με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται έως το 2026 και επίσημα ο Αντουάν Γκριεζμάν, με τους «ροχιμπλάνκος» να τον αγοράζουν πίσω από τη Μπαρτσελόνα. Ο 31χρονος επιθετικός αγωνιζόταν ως δανεικός στους Μαδριλένους από τους Καταλανούς, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να τον αγοράζει και επίσημα με μόλις 20 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 τον είχε πουλήσει στους blaugrana έναντι 120 εκατ. ευρώ.

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2021 και μέχρι τώρα έπαιζε στον σύλλογό μας ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα. Επιπλέον, ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον συνδέει με τον σύλλογό μας έως τις 30 Ιουνίου 2026. Στην τρέχουσα σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός έχει λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και Champions League που έπαιξε η ομάδα στην οποία έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ» αναφέρει η ανακοίνωση της Ατλέτικο.

We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo