Στα 24 του ο Μουέπου σταματά το ποδόσφαιρο λόγω προβλήματος στην καρδιά

Ο μόλις 24 χρόνων ποδοσφαιριστής θα πρέπει να αποχωρήσει από την ενρεγό δράση λόγω του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

«Η κατάσταση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, θα έθετε τον Ενόκ σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο να υποστεί ένα δυνητικά θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο, εάν συνέχιζε να παίζει ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο« αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με τον πρόεδρο των «γλάρων», Τόνι Μπλουμ, να δηλώνει:

«Είμαστε όλοι απολύτως συντετριμμένοι για τον Ενόκ. Αυτός και η οικογένειά του πέρασαν μερικές τραυματικές εβδομάδες και ενώ είμαστε ευγνώμονες που ξεπέρασε μία τόσο δύσκολη περίοδο, είδε μια τόσο πολλά υποσχόμενη καριέρα να κόβεται απότομα σε τόσο νεαρή ηλικία.

Ως σύλλογος θα του δώσουμε όλη την αγάπη, τη βοήθεια και την υποστήριξη που μπορούμε ενδεχομένως για να αναρρώσει πλήρως και στη συνέχεια θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα στη ζωή του».

Ο προπονητής της Μπράιτον, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι ανέφερε: «Λυπάμαι πολύ για τον Ενόκ. Πριν έρθω εδώ, κοίταξα όλη την ομάδα και ήταν ένας παίκτης που ήμουν τόσο ενθουσιασμένος και ανυπομονούσα να συνεργαστώ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε».

Ο ίδιος ο παίκτης είπε το «αντίο» με μια συγκινητική δήλωση...

«Ένα παιδί από μία μικρή πόλη της Ζάμπιας, που ονομάζεται Τσαμπίσι, έχει κάποια νέα να μοιραστεί. Πάλεψε σκληρά για να ακολουθήσει το όνειρό του να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο και με τη βοήθεια του Θεού έζησε το όνειρό του.

Κάποια όνειρα όμως φτάνουν στο τέλος τους και έτσι και εγώ με λύπη ανακοινώνω πως χρειάζεται να κρεμάσω τα παπούτσια μου μετά από ιατρικές συμβουλές που έλαβα».

