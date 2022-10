Οπαδοί της Έβερτον έκαναν στάση σε... ξένο σπίτι για να δουν το Άρσεναλ-Λίβερπουλ! (pic)

Μπορεί οι οπαδοί της Έβερτον ήταν στον δρόμο και να μην μπορούσαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του «Emirates», ωστόσο βρήκαν τον τρόπο να το κάνουν και έγιναν viral.

Πηγαίνοντας στο γήπεδο για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σταμάτησαν έξω από ένα σπίτι, οι ένοικοι του οποίου παρακολουθούσαν το Άρσεναλ-Λίβερπουλ, και στήθηκαν έξω από το παράθυρο για να δουν κι αυτοί!

Everton fans close to Goodison Park watching Arsenal beat Liverpool outside someone’s house before they faced Man Utd. 📺 pic.twitter.com/XL4ejfZj7Y