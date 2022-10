Έξαλλος ο Γκατούζο με την αποβολή παίκτη που κάθονταν στον πάγκο (vid)

Ο Ντιακαμπί αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή για διαμαρτυρία, ενώ βρίσκονταν στον πάγκο προκαλώντας την έκρηξη του Ιταλού προπονητή.

Ο Γκατούζο αρχικά χαμογέλασε ειρωνικά με την απόφαση του διαιτητή, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασε, κλωτσόντας ότι βρήκε μπροστά του, ενώ αποδέκτης της οργής του έγινε και ο Ντιακαμπί.

Δείτε παρακάτω το video:

Gattuso's reaction to Diakhaby getting a 2nd yellow/red card when on the bench (89th minute, with Valencia leading by 2 goals). pic.twitter.com/QpROsWasUy