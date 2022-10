Έπος: Ο θρύλος της Άρσεναλ Τόνι Άνταμς τα έβγαλε... όλα στην πίστα! (vid)

Η εμβληματική μορφή των κανονιέρηδων, φρόντισε να δείξει τις χορευτικές του ικανότητες και το έκανε με επικό τρόπο αφού στη διάρκεια της παράστασής του στο Strictly Come Dancing άρχισε να γδύνεται μένοντας μόνο με το εσώρουχό του.

Όπως ήταν αναμενόμενο το video με το χορευτικό του Τόνι Άνταμς, έγινε άμεσα viral στην Αγγλία, με τους οπαδούς της Άρσεναλ να τον αποθεώνουν.

Arsenal legend Tony Adams’ performance with his ‘Strictly Come Dancing’ partner Katya Jones tonight was… interesting. 😂❤️ [@bbcstrictly] #afc pic.twitter.com/Qs04CqSNqT