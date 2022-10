Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανανέωσε με Κούπερ ως το 2025!

Παρά τα -βρετανικά- σενάρια των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον προπονητή της Φόρεστ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά τις πέντε σερί ήττες που έφεραν την ομάδα του στην τελευταία θέση της Premier League, ο Ουαλός τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έδειξε εμπιστοσύνη στον 42χρονο προπονητή -ο οποίος ακουγόταν εσχάτως και για άλλες ομάδες- κι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους ως το 2025.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025.