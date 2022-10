Χαμός στο Χιμνάσια-Μπόκα: Επεισόδια, δακρυγόνα και διακοπή! (pics-vid)

Λίγες ημέρες μετά τα τραγικά γεγονότα στην Ινδονησία, με τον θάνατο 135 οπαδών σε σφοδρά επεισόδια, έρχονται νέες τραγικές εικόνες αυτή τη φορά από την Αργεντινή, όπου η αναμέτρηση της Χιμνάσια Λα Πλάτα με την Μπόκα, διακόπηκε λόγω επεισοδίων και ρήξης δακρυγόνων από την αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις οπαδών της Χιμνάσια με τις αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε ρήξη δακρυγόνων, για να απομακρύνουν το εξοργισμένο πλήθος των οπαδών της ομάδας από την Λα Πλάτα.

Τα αέρια, ωστόσο μεταφέρθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας αποπνικτική την κατάσταση, με τους παίκτες των δύο ομάδων να μην μπορούν να αναπνεύσουν (!) φεύγοντας κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ ο κόσμος που ήταν στις κερκίδες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός!

Η αναμέτρηση διακόπηκε και πλέον αναμένεται η οριστική απόφαση του διαιτητή, που σύμφωνα με τα ΜΜΕ από την Αργεντινή θα εισηγηθεί την μη διεξαγωγή της αναμέτρησης για λόγους ασφαλείας.

The match between Gimnasia and Boca Juniors was suspended due to police repression outside the stadium. Tear gas entered the stadium and the players cannot breathe well. pic.twitter.com/Ow0l9rcyfP

😔🇦🇷🚨 Tear gas and rubber bullets have been fired by the police near the Gimnasia La Plata stadium in tonight’s matchup with Boca in the Argentine League.



Both teams are in the locker room, the game has been suspended. pic.twitter.com/MbJ7HyxCUe