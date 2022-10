«Ξέφυγαν» οι οπαδοί της Ουνιόν - Διακοπή στο παιχνίδι με την Μάλμε (vid)

Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης στην αναμέτρηση Μάλμε - Ουνιόν Βερολίνου, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι και να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ελέω της ανάρμοστης συμπεριφοράς των Γερμανών οπαδών.

Πιο συγκεκριμένα, δύο λεπτά πριν την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, ανέβηκε η ένταση στο πέταλο των οπαδών της Ουνιόν Βερολίνου, οι οποίοι ξεκίνησαν να πετούν ανεξέλεγκτα φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν κάποιους από τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας να εισβάλλουν στον τερέν και να κινούνται απειλητικά προς τις κερκίδες που βρίσκονται οι γηπεδούχοι φίλαθλοι.

Scary scene in the Europa League match between Malmo and Union Berlin. pic.twitter.com/FT2d7rXxFY