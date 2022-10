Περνά σε αμερικανικά χέρια η Μπόρνμουθ!

Ο λόγος για τον Αμερικανό μεγιστάνα, Μπιλ Φόλεϊ, ο οποίος εξαγοράζει την Μπόρνμουθ, σύμφωνα με το Athletic, έναντι 136 εκατ. ευρώ. Η Μπόρνμουθ ανήκει στον Ρώσο, Μαξ Ντέμιν που είχε πρόθεση να πουλήσει την ομάδα. Η απόφασή του δεν άλλαξε ούτε από την επιστροφή των «κερασιών» στην Premier League και πλέον είναι κοντά σε οριστικό «deal» με τον Αμερικανό μεγιστάνα, Μπιλ Φόλεϊ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες έχουν προφορική συμφωνία για την πώληση του συλλόγου αντί 136 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 77χρονος επιχειρηματίας έχει ενασχόληση με τον αθλητισμό, καθώς είναι ιδιοκτήτης της ομάδας του NHL, Βέγκας Γκόλντεν Νάιτς. Ο Φόλεϊ είναι ιδιοκτήτης της Fidelity National Fincancial, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στις ΗΠΑ και η περιουσία του ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

