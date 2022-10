ΠΑΟΚ: Επέστρεψε με πολύ... ξύλο και χαμόγελα ο Μιχαηλίδης (vid)

Εδώ και μερικές ημέρες ήταν γνωστό πως αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο... σπουδαία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη καθώς επρόκειτο να μπει σε ρυθμούς προπόνησης με την ομάδα. Μάλιστα, από εχθές η ασπρόμαυρη ΠΑΕ φρόντισε να δώσει μία πρώτη γεύση, κάνοντας λόγο για αντίστροφη μέτρηση που αποτελεί επί της ουσίας το «φινάλε» μιας σκληρής δοκιμασίας για τον Μιχαηλίδη.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός στόπερ είχε υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη έσω μηνίσκου και κάκωση δευτέρου βαθμού στο έσω πλάγιο σύνδεσμο, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και πέρασε ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα σε κάθε επίπεδο...

Το ευχάριστο για τους Θεσσαλονικείς είναι πως ο Μιχαηλίδης βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, ανεβάζει στροφές και φωνάζει παρών. Στη σημερινή προπόνηση, ενσωμάτωθηκε με το γκρουπ και όπως είναι λογικό μέρα με την ημέρα θα αφομοιώνει σε μεγαλύτερη διάρκεια το πρόγραμμα της ομάδας.

Μία τέτοια ημέρα, δεν γινόταν παρά να είναι το πρόσωπο της προπόνησης, με τους συμπαίκτες του να υποδέχονται το... λιοντάρι τους με πολύ ξύλο, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Welcome #Michailidis back in proper way! #PAOKFamily pic.twitter.com/2aanyRcM3I