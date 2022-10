Πένθος στην Τότεναμ για τον θάνατο του προπονητή φυσικής κατάστασης

Ο 62χρονος Ιταλός ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης της αγγλικής ομάδας και έχασε τη μάχη που έδινε με τη λευχαιμία.

«Όσο αξιαγάπητος εκτός γηπέδου όσο και απαιτητικός σε αυτό, ο Τζαν Πιέρ έγινε γρήγορα μια εξαιρετικά δημοφιλής φιγούρα ανάμεσα στους παίκτες και το προσωπικό. Θα λείψει πολύ σε όλους στην ομάδα και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Τότεναμ.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.