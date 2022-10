Αποθεώνουν τον Βλαχοδήμο οι Πορτογάλοι: «Έσβησε τα αστέρια» (pics)

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να ξεχωρίζει με την εμφάνισή του.

«Ο Όντι έσβησε τα αστέρια» γράφει η Record.

«Ο Βλαχοδήμος σταμάτησε τα τρομερά παιδιά της Παρί» αναφέρει στην ανάλυση του αγώνα η A Bola.

«Ο Βλαχοδήμος πέταξε για να αποτρέψει το γκολ του Μπαπέ» είναι ο τίτλος του maisfutebol για την μεγάλη απόκρουση του Έλληνα τερματοφύλακα.

Και στο Twitter οπαδοί της Μπενφίκα αποθέωσαν τον Βλαχοδήμο γράφοντας πως ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα και τονίζοντας ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα μπορεί να ήταν εξαιρετικός, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Έλληνας πορτιέρο αυτός που... έκλεψε την παράσταση.

Είναι χαρακτηριστικό πως η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe» βαθμολόγησε αμφότερους με 8!

@AFCAjax what a game by Vlachodimos.



Thanks God he is a Benfica player.