Ζελένσκι: «Η υποψηφιότητά μας για το Μουντιάλ είναι σύμβολο πίστης στη νίκη»

Αυτή η υποψηφιότητα «είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο πίστης στην κοινή μας νίκη», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία θα αντέξει, θα επικρατήσει και θα ανοικοδομηθεί μέσω της αλληλεγγύης των εταίρων της».

Η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών επιβεβαιώθηκε από τους ηγέτες των ομοσπονδιών ποδοσφαίρου Ισπανίας και Πορτογαλίας στα κεντρικά γραφεία της UEFA.

Πρόκειται για το όνειρο εκατομμυρίων Ουκρανών οπαδών. Το όνειρο ανθρώπων που επέζησαν από τη φρίκη του πολέμου ή εξακολουθούν να βρίσκονται στα κατεχόμενα, πάνω από τα οποία σίγουρα θα κυματίζει η ουκρανική σημαία σύντομα, όπως δήλωσε ο Άντριι Πάβελκο, πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε συνέντευξη Τύπου.

The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to 🇪🇸 & 🇵🇹 @sanchezcastejon @antoniocostapm