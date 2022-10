Έπος: Ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης είπε στον Γκρίλις ότι ο Χάαλαντ δεν είναι άνθρωπος

Ο Γκρίλις μιλώντας για τα δύο γκολ που σκόραρε ο Νορβηγός φορ, αρχικά τον αποθέωσε και στη συνέχεια αποκάλυψε τι του είπε ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης, Καμίλ Γκραμπάρα για τον... εξωγήινο Χάαλαντ.

«Είναι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου κάποιον σαν τον Έρλινγκ Χάλαντ. Στο πρώτο ή στο δεύτερο γκολ που έβαλε θυμάμαι ότι γελούσα γιατί δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς είναι πάντα εκεί και τελειώνει τις φάσεις. Είναι απόλαυση να παίζεις δίπλα του.

Όταν γύριζα προς την περιοχή μου μετά από κάποιο γκολ μας στο πρώτο μέρος άκουσα τον τερματοφύλακα της Κοπεγχάγης να μου λέει για τον Χάλαντ πως δεν είναι άνθρωπος. Είναι απίστευτος και χαίρομαι που παίζω μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζακ Γκρίλις.

Jack Grealish: "The [Copenhagen] keeper said to me, 'He's not human'... I've never witnessed anything like @ErlingHaaland in my life." [via @btsportfootball]pic.twitter.com/XPOsSU68J7