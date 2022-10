Στην Αγγλία ο Μαρτίνς, βλέπει το Χαλ-Γουίγκαν δίπλα στον Ατζούν (pic)

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει με τον Τούρκο ιδιοκτήτη της Χαλ, για τριετές συμβόλαιο και πλέον απομένει το τυπικό της ανακοίνωσής του από την αγγλική ομάδα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, μάλιστα βρίσκεται στην Αγγλία και αυτή την ώρα παρακολουθεί την αναμέτρηση της Χαλ με την Γουίγκαν για την 13η αγωνιστική της Championship, παρέα με τον Ατζούν Ιλιτζαλί.

O Mαρτίνς είδε και τον Δημήτρη Πέλκα να ανοίγει λογαριασμό στην Αγγλία, αφού ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ και της Φενέρ, σημείωσε το πρώτο του γκολ με υπέροχη κεφαλιά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Μαρτίνς θα έχει μαζί του στην Χαλ τέσσερις συνεργάτες του, ενώ το ντεμπούτο του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας αναμένεται να γίνει κόντρα στην Χάντερσφιλντ την ερχόμενη Κυριακή.

