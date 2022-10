Πήρε αθλητικό διευθυντή στη Νότιγχαμ ο Μαρινάκης - Μένει προσωρινά ο Κούπερ

Ο Ιταλός έχε γνώσεις από Πρέμιερ Λιγκ, καθώς εργάστηκε για οκτώ χρόνια στη Γουότφορντ και δη από το 2012 έως το 2020. Αρχικά ήταν υπεύθυνος scouting και στη συνέχεια ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Επίσης, είχε είχε δουλέψει στην πατρίδα του στις Πράτο και Μπρέσια.

Όσον αφορά για το μέλλον του Κούπερ, παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι νεωτέρας... Όπως αποκαλύπτει η Τelegraph, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έπειτα από συνομιλίες που είχε με υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας, αποφάσισε πως ο Κούπερ θα μείνει προς το παρόν στη θέση του. Θυμίζουμε, πως το βράδυ της Δευτέρας η Φόρεστ φιλοξενεί την Άστον Βίλα και στόχος είναι η νίκη που θα τη βοηθήσει να ανασάνει βαθμολογικά.

We are delighted to announce the appointment of Filippo Giraldi as Sporting Director 🤝