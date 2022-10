Ποιο -7; Στο +4 ο Ολυμπιακός απ’ τον Παναθηναϊκό!

Η ατυχία και το κυνηγητό που «τρώει» ο Ολυμπιακός και αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του, είναι οι μόνοι λόγοι που μετατρέπουν τον περίπατο του Θρύλου σε εύκολο τίτλο που θα κατακτηθεί στο τέλος. Ο Γιάννης Αυλακιώτης αναλύει…

Κοιτάς βαθμολογία. Βλέπεις Παναθηναϊκό 18, πιο πίσω ο Ολυμπιακός με 11. Το ενδιάμεσο δεν το λέω καν θα φάω καμιά ανακοίνωση Super League στο κεφάλι. Για τέτοια είμαστε φίλοι μου; Αφύσικο. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Και δε μ’ αρέσει η φάβα κιόλας…

Πρέπει να είσαι χαζός για να πίστεψες πως ο Θρύλος του Μαρσέλο, του Χάμες, του Κασάμι, θα μπορούσε να είναι στο -7 απ’ τον Τσέριν και τον Σπόραρ. Μια ομαδάρα που έχει Ελ Αραμπί, Χουάνγκ Τζι Άι Τζο, Μπακαμπού-μπου-μπου πάμε εκεί και πάμε αλλού, Καμαρά απ’ ευθείας από Άρη, μόνο για την επίθεση. Μην κοιτάτε που τώρα θα παίξει με τον Μπιέλ, ο σχεδιασμός ήταν στοχευμένος απλά η ριμάδα η ατυχία φταίει.

Αρχικά με σκεπτικισμό τον αντιμετώπιζα την ειλικρίνεια του Ηγέτη. Σηκώνω χέρι, λάθος μου. Μας είχε πει ξεκάθαρα πως η αποτυχία μέχρι τώρα και οι ευρωπαϊκές σφαλιάρες, ήταν προϊόν της μαύρης μας της τύχης, του Ερμή του ανάδρομου, του σατανά του κουτσού και της γριάς της μπάμπως που μας καταράστηκε. Ποδοσφαιρική ανάλυση κάνουμε εδώ, όχι τα τριγωνάκια και τα σχηματάκια του Σπυρόπουλου.

Μου σκάνε στα μούτρα τώρα. Βλέπω την αλήθεια. Βλέπω το φως στο τούνελ ρε κουφάλες που με κάνατε να αμφιβάλλω για την ανωτερότητα του Θρύλου. Αρχίζω απ’ τα βασικά. Διαιτησία. 2 βαθμοί στην Τρίπολη με τα 2 πέναλτι που μας ξεστράβωσε ο Σπάθας και τα είπε κι ο Μασούρας, 2 βαθμοί με Βόλο αν είχαν δώσει ένα απ’ τα 2-3 πέναλτι που είπαν στο MEGA. Αρκεί να μην τα εκτελούσε ο Ελ Αραμπί. Τα χάνει ο μπαγάσας τώρα τελευταία. Έτσι είναι, σκουριάζουν οι παικταράδες αν δεν έχει πέναλτι σε κάθε ματς. Μαρκ κάνε κάτι, τι τα παίρνεις τα 200 από τη Σούπερ Ολυμπιλίγκα;

4 βαθμοί που έκλεψαν απ’ τον Ολυμπιακό. Στους 15 ο Θρύλος. Φτάσαμε -3. Έχει και συνέχεια, θα τη φάτε όλη την αλήθεια με το κουτάλι σήμερα καθίστε αναπαυτικά.

Ομολογώ δεν είχε πάει το μυαλό μου. Έμπλεξα εδώ στους πορτοκαλί και με έχει φάει η αγνόηση των δικαιολογιών. Ο Θρύλος ποτέ δε χάνει, μόνο τον κλέβουν άδικα. Αξίωμα που το ξέχασα. Σχωράτε με.

Ο Κώστας ο Νικολακόπουλος για πολλοστή φορά με ξεστράβωσε. Μίλησε για τους τερματοφύλακες. Λάθος Κοτάρσκι σου λέει κύριε, αλλιώς δε θα νικούσε ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα. -2 γι’ αυτούς. Προσθέστε και Βάτσλικ με Άρη. 0-1 ήταν το ματς, έκανε την έξοδο της σεζόν ο Τσέχος Κοστάντσο ήρθε το 2-1. Μαζί με το επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπα στο δεύτερο γκολ του Άρη και το πέναλτι που μας αποκάλυψε ο Σπάθας υπέρ του Θρύλου. Κανονικά έπρεπε να βγαίνει με μπλούζα Why Always Me σαν τον Μπαλοτέλι ο Λιάκος.

Κάτσε μην μπερδέψω τις πράξεις. -2 ο Παναθηναϊκός πέφτει στους 16. +3 ο Ολυμπιακός πάει στους 18 γιατί τον είχαμε αφήσει στους 15. Προσπέραση, κορυφή ο Θρύλος.

Δεν τελειώσαμε, που πάτε; Έχει και καρπούζι στο τέλος. Ο Κώστας ξέχασε κάτι. Σημαντικό. Αφήστε τους να πανηγυρίζουν για χατ τρικ του Αϊτόρ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο κόσμος βλέπει και δίνει βραβεία στον Μπιέλ. Δύο φάουλ έβαλε ο Ισπανός σε εκείνο το ματς για να γίνει το 2-0. Το τρίτο ήρθε μετά δεν το μετράω καν δε θα έμπαινε ποτέ. Δύο γκολ από λάθη του τρίτου τερματοφύλακα του ΠΑΣ. -2 ακόμη ο Παναθηναϊκός, τον φτάσαμε στους 14.

Και να πως προκύπτει η κανονική βαθμολογία. 18 ο Θρύλος που έπρεπε να έχει και μερικούς μπόνους επειδή έφερε παικταράδες, αλλά το αφήνω μη με πουν υπερβολικό. Στους 14 ο Παναθηναϊκός.

+4 είναι ο Ολυμπιακός. Μας λένε ψέματα. Μας ψεκάζουν. Ελεύθερη Ώρα γίναμε. Και με εύκολο πρόγραμμα για τους Πράσινους κιόλας. 4 εντός έδρας έπαιξαν και το ένα εκτός με τον μισό ΟΦΗ. Τι άλλο να γίνει; Στα χαρτιά να τα παίρνουν; Αποσύρω το τελευταίο σχόλιο με τα χαρτιά, μπορεί να παρεξηγηθεί.

Ξέρω, ξέρω, κάποιος αγαθός θα πεταχτεί να πει «Αυλακιώτη κι ο Ολυμπιακός 4 εντός έχει δώσει και μάλιστα χωρίς ντέρμπι το πιο δύσκολο ήταν το εκτός με τον Άρηχαχαχα». Αγαθός δε σας είπα; Για τον Θρύλο παντού είναι Πειραιάς. Οι παίκτες δε νιώθουν έδρα. Όπου κι αν τον βάλεις να παίξει το ίδιο του κάνει. Παντού Πειραιάς, μόνο νίκες. Αν βλέπεις κάτι άλλο στα αποτελέσματα, είναι λόγω διαιτητών και τερματοφυλάκων.

Σας τα είπα καλά, σας τα εξήγησα ωραία. Νεότερη ανάλυση θα έρθει με τη διακοπή για το Μουντιάλ, όταν και λογικά θα έχει πάρει ο Ολυμπιακός και μαθηματικά τον τίτλο.