Επίσημο: Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν!

Ήταν μία σκέψη που ταλάνιζε εδώ και μήνες το μυαλό του να εγκαταλείψει αυτό που αγάπησε πιο πολύ από κάθε τι άλλο.

Με δάκρυα στα μάτια και σε καθεστώς μεγάλης ψυχολογικής φόρτισης, ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αμέσως μετά το τέλος της σεζόν του MLS, που θέλει δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί.

Ο 34χρονος Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε 13 τρόπαια στην καριέρα του, ενώ φόρεσε 71 φορές την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, με την οποία πέτυχε 31 γκολ, με κορυφαία στιγμή την συμμετοχή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όταν ήταν ο μοιραίος για την «μπιανκοσελέστε» με δύο χαμένες σπουδαίες ευκαιρίες απέναντι στην Αργεντινή: «Είναι ώρα να πούμε αντίο», ήταν ο λιτός τρόπος που ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση σε μία καριέρα γεμάτη από γκολ.

“Lo más importante para triunfar es eso, no darse por vencido nunca.”



