Χάαλαντ και Φόντεν έκαναν πλάκα μετά τα χατ τρικ: «Να κόψουμε την μπάλα στη μέση»

Ήταν οι δυο τους οι πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής νίκης των «Πολιτών» επί των «κόκκινων διαβόλων» στο ντέρμπι του Μάντσεστερ το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι δυο παίκτες, μάλιστα, είχαν εξαιρετική διάθεση και όταν κλήθηκαν να κάνουν δηλώσεις και έκαναν πλάκα όταν ρωτήθηκαν για το ποιος θα πάρει σπίτι του τη μπάλα του αγώνα.

Ο Φόντεν είπε αστειευόμενος ότι θα την κόψουν στη μέση!

🗣️ "𝙒𝙚 𝙜𝙚𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙚𝙖𝙘𝙝, 𝙣𝙤?" 👀



Erling Haaland & Phil Foden on who will get to keep the match ball after they both scored a hat-trick in the Manchester derby. pic.twitter.com/Ics1jT25CZ