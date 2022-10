Έκανε κρούση στην Λειψία για Ενκουνκού η Τσέλσι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι θέλουν να μπουν σε διαπραγματεύσεις με την Λειψία για την μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού.

Η Τσέλσι έχει και την επιλογή να ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς του Ενκουνκού που ανέρχεται στα 60 εκ. ευρώ, ωστόσο οι «μπλε» βλέπουν αυτή τη λύση ως έσχατη αφού πρώτα θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες διαπραγμάτευσης με την Λειψία.

Η Τσέλσι έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο στον Ενκουνκού και το μόνο που μένει είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες, προκειμένου ο Ενκουνκού να αποτελέσει την πρώτη χειμερινή μεταγραφή της Τσέλσι.

Christopher Nkunku deal. Chelsea will try to negotiate on the fee with Leipzig, it's the priority - triggering €60m release clause is alternative option. 🔵 #CFC



Nkunku has already received Chelsea contract bid, he'd be ready to accept as reported days ago - up to the clubs. pic.twitter.com/es3ykH2G68