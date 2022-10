Αποθέωσε Αϊτόρ ο Χουάνκαρ με... σύνθημα: «Aitor is on fire» (Pic)

Ο Χουάνκαρ αποθέωσε τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα κάτω από το ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Ο Αϊτόρ Κανταπιέδρα έχει πάρει τον Παναθηναϊκό από το χέρι και τον κρατάει μόνο πρώτο στην κορυφή και με διαφορά από τους αντιπάλους του. Ο Ισπανός εξτρέμ σε έξι αγωνιστικές έχει φτάσει τα 7 γκολ, ενώ με τα δύο που πέτυχε κόντρα στον ΠΑΟΚ χάρισε τη νίκη στο τριφύλλι.

Ο Αϊτόρ μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκανε ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο συμπαίκτης του και φίλος του Χουάνκαρ έσπευσε να τον αποθεώσει με ένα... σύνθημα.

«Aitor is on fire 🎶 Para pa pa pa pa aitor is on fire 🔥 UH! Pa pa pa, pa pa pa pa pa pa pa pa… 😏😏💚💚»