Σοκ με Ζέκα: Χτύπησε στο γόνατο και έφυγε με φορείο (pics)

Ο αρχηγός της Κοπεγχάγης τραυματίστηκε στο γόνατο του στο παιχνίδι της Κοπεγχάγης με την Άρχους, αποχώρησε με φορείο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα.

Να θυμίσουμε πως ο Ζέκα είχε υποστεί ρήξη χιαστών στις 3 Οκτωβρίου του 2021 και η ατυχία απ' ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται. Ο Ζέκα χτύπησε στα τελευταία λεπτά της εντός έδρας αναμέτρησης με την Άρχους, αποχώρησε με φορείο δακρυσμένος και «πάγωσε» το «Parken». Oι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό αλλά πρέπει πρώτα να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις για να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

«Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι με αυτή τη νίκη, αλλά είναι επίσης τραγικό για όλους μας να βλέπουμε τον Ζέκα να φέρεται με κάτι που μοιάζει με σοβαρό τραυματισμό. Τώρα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί ούτε μπορώ ούτε πρέπει να πω τι φταίει, αλλά δυστυχώς φαινόταν άσχημα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Κοπεγχάγης, Τζέικομπ Νέιστρουπ.

Mine tanker går til Zeca 🥺❤️💙 Han har kæmpet så bravt for at komme tilbage og har fortsat hvor han slap. Han fortjener ikke en alvorlig skade. Jeg håber inderligt at vi slipper med skrækken 🙏🏻 #fcklive #sldk pic.twitter.com/1fQfAF2ZMW