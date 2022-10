Οπαδοί της Γιουνάιτεντ βανδάλισαν την τοιχογραφία του Πεπ Γκουαρδιόλα (vid)

Στόχος βανδαλισμού έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις λίγες ημέρες η εντυπωσιακή τοιχογραφία του Πεπ Γκουαρδιόλα που δεσπόζει στο πλάι ενός σπιτιού στο Ashton New Road, λίγο έξω από το «Έτιχαντ».

Για δεύτερη φορά, οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξαν πάνω σε αυτό το... έργο τέχνης κόκκινη μπογιά με τη γνωστή υπογραφή «MUFC».

Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, η οποία οργάνωσε το έργο σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα για τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Είναι πολύ εκνευριστικό. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, είναι βανδαλισμός. Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ μας έχουν προσεγγίσει για να μας εξηγήσουν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα, η τοιχογραφία υπάρχει για να φωτίζει και να βοηθά την κοινότητα».

The Pep Guardiola mural near the Etihad has been vandalised again https://t.co/kZQSzu1BXx pic.twitter.com/FpOwZWKke2