Εκπλήξεις από τον Μίτσελ: Με Βρουσάι και δίδυμο Μπακαμπού-Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο

Με σχηματισμό 4-4-2 αποφάσισε να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στους «ερυθρόλευκους». Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Βρσάλικο, Σωκράτη, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα αγωνιστούν ο Χουάνγκ Ινμπεόμ με τον Εμβιλά, ενώ στα άκρα ξεκινά ο Βρουσάι με τον Μασούρα. Τέλος, στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Ελ Αραμπί μαζί με τον Μπακαμπού, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Βρσάλικο, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ Ινμπεόμ, Βρουσάι, Μασούρας, Μπακαμπού, Ελ Αραμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYATR #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/TxBG9wGDSR