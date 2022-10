Σπέσιαλ... σόου! Ο Μουρίνιο είδε το Ίντερ-Ρόμα στο πάρκινγκ του «Μεάτσα» και το ευχαριστήθηκε (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής ήταν τιμωρημένος, αλλά σιγά μην άφηνε τους «τζιαλορόσι» να πάνε μόνοι τους στο γήπεδο.

Έφτασε ως το πάρκινγκ του γηπέδου, έδωσε τις οδηγίες στους παίκτες του και κατόπιν παρακολουθήσε το παιχνίδι από την τηλεόραση.

Κατέγραψε, μάλιστα, τις αντιδράσεις του και ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης...

Jose Mourinho parked outside the San Siro in a van watching his side beat Inter cause he’s suspended from the last game🤣 pic.twitter.com/jGOmEYL1Bu